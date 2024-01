Addio commosso alla signora Giambelli ad Agrate Brianza

Una chiesa di Omate (frazione di Agrate) gremita mercoledì mattina 10 gennaio per l’ultimo saluto a Beatrice Verpa più nota forse come la signora Giambelli, che ha condiviso nel 62 anni di matrimonio con il marito e noto imprenditore Valentino (scomparso nel 2019). Alle esequie della donna 88enne in molti si sono voluti stringere intorno ai figli Paola, Elio e Michele, compreso il sindaco di Agrate Simone Sironi. A concelebrare i funerali ci hanno pensato l’ex prevosto d Vimercate don Mirko Bellora e il responsabile della pastorale giovanile di Agrate e Caponago don Davide Cardinale.

Addio commosso e il porto sicuro dei figli

«Si dice che dietro ogni grande uomo come è stato il caso di Valentino Giambelli, ci sia una grande donna e Beatrice è stata proprio così standogli sempre accanto e crescendo i figli – ha detto durante l’omelia don Mirko -. Basta guardare quanti fiori ci sono in questa chiesa segno di gratitudine da parte di molti nei confronti di Beatrice, che non è mai rimasta sola».Toccante anche la lettera dei figli letta dallo stesso sacerdote in cui Paola, Elio e Michele hanno voluto ricordare la mamma come «un porto sicuro sempre presente quando cadevamo a terra e dovevamo rialzarci, quante volte hai cucinato per noi, quanti coperti hai preparato».

Addio commosso e l’amore nato al cinema con Valentino

Verpa negli ani ’50 lavorava come cassiera in un cinema di Melzo di proprietà di un suo zio e fu proprio quel a far incontrare Giambelli e far sbocciare l’amore tra i due culminato con il matrimonio nel ’57 e la nascita di quattro figli Guido (venuto a mancare nell’82), Paola, Elio e Michele che hanno seguito le orme del padre nell’omonima impresa edile. Una donna che si è dedicata in tutte e per tutto alla famiglia coltivando anche la passione per i fiori e per l’opera che condivideva col marito andando spesso Alla Scala di Milano e impegnandosi anche nel volontariato.