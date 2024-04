A Seregno le celebrazioni del 172esimo anniversario della Polizia di Stato: “Vogliamo esserci sempre”

Dopo la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti della Polizia di Stato nel piazzale della Questura, “L’Auditorium” di piazza Risorgimento a Seregno ha ospitato mercoledì 10 aprile la celebrazione del centosettantaduesimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’iniziativa, in concomitanza con quelle portate avanti da tutte le Questure italiane, è stata della Questura di Monza e della Brianza.

L’appuntamento, in una sala gremita, alla presenza tra gli altri di un buon numero di sindaci dei Comuni della Provincia e di un gruppo di alunni della primaria del locale istituto Candia e con l’accompagnamento del quintetto di ottoni della filarmonica a fiati “Città di Seregno”, composto da Lorenzo Brioschi, Giovanni De Lorenzis, Giuseppe Schiariti, Christian Colella e Mauro Bernasconi, è stato introdotto dalla lettura dei messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani.

A Seregno le celebrazioni alla Polizia di Stato, il questore: “Andamento della delittuosità stabile”

Subito dopo, il microfono è passato a Salvatore Barilaro, questore di Monza e della Brianza: “Con emozione festeggio per la prima volta con voi questo compleanno sul territorio della Brianza. Ringrazio il capo della Polizia, per la fiducia che mi ha dimostrato, affidandomi l’incarico. La scelta di Seregno è stata fatta per ribadire la competenza provinciale del nostro operato“.

E ancora: “La Polizia di Stato esercita funzioni al servizio dei cittadini, vigila sull’osservanza della legge e reprime i reati. Vogliamo esserci sempre: essere accanto all’anziano solo, ai giovani studenti per costruire i cittadini di domani, alle donne vittime di violenza, ai migranti, agli imprenditori che investono sul territorio. La Polizia di Stato gode di una posizione apicale nel gradimento dei cittadini. L’andamento della delittuosità appare stabile, ma si deve lavorare sulla sicurezza”.

A Seregno le celebrazioni alla Polizia di Stato: riconoscimenti al personale

In particolare, nella lotta alla criminalità nel frangente attuale, Barilaro ha indicato come obiettivo “l’aggressione ai patrimoni illeciti”. In conclusione, il questore ha espresso apprezzamento per “i familiari delle vittime della criminalità e per realtà come Cancro Primo Aiuto e Pizzaut”, quest’ultima rappresentata nell’auditorium dal suo fondatore Nico Acampora.

Il cerchio lo ha infine chiuso la consegna dei riconoscimenti per i risultati operativi al personale. Questo è l’elenco dei premiati. Encomio solenne: Vincenzo Di Palma; encomi: Pasquale Lauri, Dimitri Samir Lucano Palma, Osvaldo Innocente Scaburri, Michele Tummolo, Giovanna Grethel Iannaccone; Ilaria Altini; Roberto Fiorillo, Alessandro Petta, Giovanni Sardi, Ciro Formuso ed Alessandro Gagliardi; Luca Giordano ed Ivan Sala; Alessandro Barone; Diego De Marco e Davide Arsale; Sabino Aversa; Gabriele Rodolfo Cesana, Marco Addeo, Vincenzo Vitale e Lucia Arnaboldi; Dario Crimaldi, Guido Fumagalli e Luca Rescigno.