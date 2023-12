A Monza il tradizionale scambio di auguri tra comunità cattolica e musulmana

Si rinnova il tradizionale scambio di auguri per l’ultimo dell’anno tra la comunità della parrocchia di Regina Pacis di Monza e i fedeli del centro islamico di via Ghilini. L’appuntamento è per il 31 dicembre, alle 16.30, nella chiesa di via Buonarroti.

Un incontro promosso in occasione della giornata della pace che si celebra nel mondo il 1 gennaio: un momento di condivisione particolarmente sentito e partecipato. “Oggi più che mai occasioni di dialogo e di amicizia tra musulmani e cattolici come questa rappresentano momenti di pace di cui c’è grande bisogno”, ha spiegato Tahany “Titti” Shahin, vicedirettrice del centro islamico di Monza.

A Monza lo scambio di auguri per la giornata della pace

Nell’incontro di San Silvestro entrambi i fedeli, cattolici e musulmani, pregheranno insieme in arabo e italiano per chiedere il dono della pace. Anche nel giorno di Natale Tahany “Titti” Shahin insieme all’imam Bouchemal Hocine avevano portato il loro saluto e gli auguri del centro islamico ai fedeli della parrocchia di regina Pacis, prima dell’inizio della messa celebrata da padre Daniele Frigerio.

L’impegno della comunità di via Ghilini continua. Il prossimo 5 gennaio, alla vigilia della festa della Befana, alcuni rappresentanti del centro islamico di Monza saranno ospiti del centro Cascina Cantalupo. Qui porteranno calze con dolci e regali ai bambini ospiti della struttura protetta. L’iniziativa è promossa dal gruppo Arcodonna di cui fanno parte anche le signore del centro islamico.