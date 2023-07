A Monza i sorrisi vanno a ruba: il colorato messaggio su un muro

Il foglio svolazza dal muro di via San Gerardo dei Tintori a Monza, come mille altre volte con ricerche di lavoro o offerte di ogni tipo. Ma le linguette sono già tutte staccate.

A Monza i sorrisi vanno a ruba: i richiami alla poesia

“Prendi questo sorriso, la vita è piena di miracoli. Ricorda! Sarai Felice”, dice il foglio colorato. Il tutto accompagnato da un sole sorridente e un cuore. Opera di una mano giovane, forse.

“Prendi un sorriso” rimanda al Mahatma Gandhi. Una poesia che recita: “Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte” per finire con “Scopri l’amore, e fallo conoscere al mondo”. La vita “piena di miracoli” è forse un richiamo a papa Francesco, nell’Angelus in cui ha invitato a non avere “un cuore chiuso, blindato”.

Comunque sia passante dopo passante sono stati staccati tutti: i sorrisi di questi tempi vanno a ruba.