A Lissone il corso gratuito per il benessere dei cani e il 14 aprile camminata educativa

A Lissone la primavera si apre con un corso gratuito dedicato al benessere dei cani. Giovedì 21 marzo alle 20.30 nella Sala Polifunzionale della Biblioteca parte “Dog Civic Education”, un progetto promosso dall’Associazione Amici del Pratone odv, curato dall’educatrice cinofila Simona Donghi in collaborazione con l’asilo Service for pets di Mauro Lombardi e patrocinato dal Comune.

Corso per il benessere dei cani a Lissone, quattro appuntamenti dal 21 marzo

Quattro gli appuntamenti teorici in orario serale il giovedì mentre il 14 aprile alle 10 è in programma una camminata educativa con i quattro zampe al Pratone. La finalità del corso è quella di fornire ai proprietari dei cani (ma anche ai cittadini che non possiedono un amico peloso) gli strumenti per una corretta convivenza e un giusto approccio nei contesti urbani.

L’iniziativa coinvolgerà anche la Polizia Locale, che fornirà preziosi consigli sul comportamento da adottare in presenza di altri cani e persone. Diversi gli argomenti trattati: dalla gestione di un cucciolo all’educazione di base di un cane fino al prendersene cura e alle attitudini delle diverse razze e tanto altro ancora.

Corso per il benessere dei cani a Lissone: intervento del medico veterinario

Interverrà il medico veterinario Antonietta Bevilacqua per illustrare quali sono le malattie trasmissibili tra cane e uomo, le attenzioni da adottare durante le passeggiate, come pulire correttamente il quattro zampe. Nel corso della passeggiata sarà possibile provare attività sportive come il mobility dog e il rally obedience. Al termine saranno consegnati i certificati di partecipazione. Il corso Dog Civic Education è gratuito. Sono gradite donazioni a favore dell’Associazione Amici del Pratone odv.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Simona Donghi al numero 3934082452 o all’indirizzo e-mail donghi.simona@gmail.com