A Brugherio per “Salvami dal macero” libri a 2 euro per sostenere Caritas e San Vincenzo

Libri per bambini, romanzi di vario genere, gialli e qualche saggio: è vasto l’assortimento dei titoli che fino a sabato 23 saranno in vendita a due euro nell’atrio della Biblioteca di Brugherio nell’ambito di “Salvami dal macero”, l’iniziativa che consente di recuperare i volumi scartati dalla Civica e di sostenere alcune associazioni.

La rotazione sul banchetto gestito dai volontari della Caritas e della San Vincenzo, a cui è destinato il ricavato dell’operazione partita sabato 9, è continua grazie ai testi donati dai cittadini. L’appuntamento, del resto, è tra i più attesi dai lettori che, con un po’ di fortuna e di costanza, riescono ad assicurarsi volumi praticamente nuovi a una cifra irrisoria che si trasforma in risorse importanti per le realtà che aiutano i più fragili.

A Brugherio libri a 2 euro, la San Vincenzo: “Nel 2023 contattati da 150 persone in cerca di aiuto”

Nel 2023 la San Vincenzo cittadina è stata contattata da 150 persone che si sono aggiunte a quelle già seguite: “Hanno perlopiù tra i 40 e i 60 anni e il 60% è straniero – spiegano i volontari – per tutti la casa rappresenta un problema enorme perché non si trovano affitti a prezzi abbordabili. Ci sono nuclei costretti a convivere con altri in quanto devono far fronte a canoni di 800 euro al mese, pari al loro stipendio”.

A Brugherio libri a 2 euro, in gioco anche il Banco alimentare

La San Vincenzo, come pure la Caritas, contribuisce a pagare l’affitto, le bollette e la spesa. Su questo versante entra in gioco anche il Banco alimentare locale che ogni mese distribuisce i pacchi con beni di prima necessità a 220 famiglie di Brugherio, Cologno e Sesto San Giovanni, per un totale di 778 persone, confezionati con i prodotti raccolti in occasione della colletta annuale, di quelle mensili promosse dal gruppo Famiglie solidali e del Donacibo organizzato ogni anno in Quaresima nelle scuole. La scorsa settimana gli alunni dei plessi di Brugherio hanno contribuito con 1.480 chili di scatolame e generi a lunga conservazione, quelli di Cologno con 2.916 e quelli di Sesto con 2.729.

Il banchetto di “Salvami dal macero” è attivo il lunedì dalle 9 alle 12.30, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 19, il giovedì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.