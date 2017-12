Capodanno: Monza vieta i botti per tre giorni, anche la Brianza dice no Dopo averla annunciata, il sindaco di Monza ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo “di botti, petardi e fuochi d’artificio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico della città”. Dal 30 dicembre all’1 gennaio, multe fino a 450 euro. Dicono no anche a Lissone, Desio, Besana, Ornago e Triuggio.

Dopo averla annunciata, il sindaco di Monza ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo “di botti, petardi e fuochi d’artificio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico della città, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno”. Il divieto è previsto dal 30 dicembre fino a tutto l’1 gennaio, pena una sanzione amministrativa da 150 a 450 euro. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno i genitori o chi ne ha la responsabilità.

Il Comando dei vigili, per la notte di San Silvestro, ha raddoppiato gli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio.

Il divieto ha anche il via libera della Prefettura di Monza, Il Comune fa sapere che riguarderà in particolare il centro storico, il Parco e Villa Reale compresi i giardini, l’ospedale, i centri ed istituti di cura e salute nella fascia entro 300 metri dagli ingressi, parchi e giardini entro 300 metri dagli ingressi, le aree mercatali nei giorni e nelle ore di svolgimento del mercato con estensione ai 150 metri dalla delimitazione dell’area, i luoghi di culto, luoghi di aggregazione e di ritrovo, pubblici esercizi entro 50 metri dagli ingressi.

I divieti, inoltre, si estendono anche alle aree private qualora l’utilizzo dei fuochi pirotecnici possa avere effetti su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

«Vorrei evitare a Monza il bollettino di guerra a cui siamo purtroppo abituati nelle cronache del primo giorno dell’anno – spiega il sindaco Allevi – anche perché i feriti spesso sono minori, più esposti a disattenzioni e incidenti. Poi penso anche agli amici a quattro zampe e alla tutela della loro salute: credo sia giusto evitare loro traumi inutili causati da esplosioni e scoppi».

Nell’ordinanza il sindaco ha sottolineato anche l’impatto ambientale dei fuochi d’artificio: “evidenziando la concentrazione di polveri sottili - con particolare riferimento al PM10 - nelle ore e nelle giornate immediatamente successive all’esplosione dei fuochi pirotecnici: un richiamo, questo, che anche Regione Lombardia sta diramando in queste ore e che il Comune di Monza ha voluto accogliere subito”.

In Brianza. A Lissone vietati petardi e fuochi artificio al coperto e scoperto pubblici e privati, “ad esclusione artifizi pirotecnici 1EU V cat. E-D ovvero ex libera vendita”. L’ordinanza sarà attiva fino al 7 gennaio. È sempre proibito fare esplodere materiale vicino scuole, ospedale e luoghi di culto. Se le esplosioni spaventano gli animali ci saranno gli estremi per procedere per maltrattamento. Previste multe da 25 a 500 euro.

“Botti: No grazie” anche a Desio. È partita prima di Natale la campagna di comunicazione e sensibilizzazione per non festeggiare l’arrivo del nuovo anno con botti o petardi, “pericolosi sia per le persone che per l’ambiente. È un segno di civiltà anche nei confronti degli animali domestici e selvatici. Tutela la tua sicurezza e l’incolumità di persone, animali e cose”, informa la polizia locale. Prima di ricordare che anche per il codice penale chi “in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose” è punibile con l’ammenda fino a centotre euro.

Il Comune di Besana in Brianza ha avviato per il Capodanno 2018 una campagna di sensibilizzazione per contrastare l’uso dei botti. La finalità è la “sicurezza e quiete dei cittadini”, ma anche il “contenimento degli inquinanti emessi in atmosfera” e la “tutela e il benessere degli animali”. Ulteriori informazioni, dettagli e consigli sono reperibili dal sito comunale.

Il Comune di Ornago lancia un appello alla cittadinanza invitandola a evitare l’uso di botti e fuochi d’artificio, per evitare l’inquinamento atmosferico, e tutelare l’incolumità di persone o animali.

Anche senza botti è festa per tutti a Triuggio. L’amministrazione comunale lancia anche per quest’anno un invito a tutti i cittadini perché usino con parsimonia, la sera del 31 dicembre, botti e fuochi d’artificio così da non spaventare coi forti rumori cani, gatti e tutti gli animaletti domestici che vivono in paese.

Vademecum per gli animali. Se la Lega nazionale per la difesa del cane dice #ButtaiBotti, la sezione locale di Enpa ha aderito alla campagna promossa a livello nazionale contro l’uso irresponsabile dei botti e dei fuochi d’artificio. Perché se, come spiega Enpa, quella dei “botti” «è un’usanza ormai anacronistica», i disagi provocati dalle “esplosioni” restano più attuali che mai. Non solo a cani e gatti, ma anche a uccelli, conigli, cavalli, mucche e tutti gli animali: i botti generano grandi spaventi e forti stress. Ecco allora che per affrontare al meglio la notte di Capodanno,

Enpa ha approntato un piccolo vademecum: «Nei giorni cruciali - ha reso noto la onlus - tenete temporaneamente chiusi gli animali in un luogo sicuro e protetto, ricoverando in casa, in garage o in taverna, quelli che sono abituati a stare all’aperto: sono sempre troppi i cani e i gatti che, ogni anno, scappano in preda al terrore cercando di allontanarsi il più possibile dalla fonte di un rumore che per loro è insopportabile. Purtroppo, per molti di questi animali smarriti la fuga si conclude tragicamente con la morte per investimento».

Enpa suggerisce anche di tenere, in casa, il volume dello stereo o della tv più alto del solito, in modo da coprire i rumori esterni. E, ancora, invita a uscire con il cane sempre al guinzaglio, «mantenendo un atteggiamento sereno e ignorando le eventuali manifestazioni di paura dell’animale, per non rafforzarne il comportamento».

