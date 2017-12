Biassono: il comandante della polizia locale torna in carica un anno dopo la foto con la divisa nazista Giorgio Piacentini torna al comando della polizia locale di Biassono un anno dopo la foto su Facebook con indosso una uniforme nazista e dopo essere stato degradato ad agente semplice. Protesta l’Anpi.

A meno di un anno dalla pubblicazione sul profilo Facebook di una sua fotografia con indosso un’uniforme delle SS (era il 6 gennaio del 2017) e dopo essere stato degradato ad agente semplice, Giorgio Piacentini è stato in questi giorni reintegrato nelle sue mansioni di comando della polizia locale di Biassono. Una decisione che non ha mancato di suscitare polemiche e proteste, a cui ha dato voce la sezione biassonese dell’Anpi.

«Noi non siamo assolutamente favorevoli al reintegro del signor Piacentini – ha spiegato Antonella Tremolada, presidente dell’Anpi - Non può più ricoprire quel ruolo dal momento che è venuta a mancare la fiducia nel suo operato. Non condividiamo la scelta dell’amministrazione di reintegrare Piacentini nel ruolo di comando. Quello che ha fatto non può essere considerato una bravata. Ha offeso i biassonesi e la memoria dei deportati. La fotografia con indosso la divisa nazista ha generato sentimenti di sdegno e causato un clima di generale pubblica mancanza di fiducia nei suoi confronti».

Diversa l’opinione dell’amministrazione e del borgomastro Luciano Casiraghi, che minimizza l’accaduto. «Dopo un anno di “purgatorio” è giusto reintegrare Piacentini nel suo ruolo di comando. Si è sempre comportato bene in questi mesi e non ha mai smesso di chiedere scusa per quella fotografia. Inoltre ha deciso di non fare ricorso contro il Comune dopo essere stato ridimensionato, e in questi mesi ha sempre lavorato correttamente. Ho interpellato il comandante Girelli in merito e anche lui ha espresso parere favorevole al suo reintegro nelle funzioni di comando».

E così Giorgio Piacentini, che fa parte di un’associazione di rievocazioni storiche che ne aveva difeso “la buona fede”, tornerà ad essere il comandante della Polizia locale di Biassono a partire dal 1° gennaio, mentre Mario Roberto Girelli, chiamato in questi mesi a ricoprire part time il ruolo di comando, finirà il suo incarico ufficialmente domenica.

«Di fatto Piacentini ha continuato a svolgere mansioni di comando anche in questi mesi, in stretta collaborazione con Girelli che poteva essere presente a Biassono solo due giorni alla settimana – continua il sindaco - Indossare la divisa nazista, farsi una fotografia e pubblicarla su Facebook è stata una goliardata che la politica ha voluto cavalcare».

