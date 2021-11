Riforma della sanità: i Comuni chiedono personale e trasporti, la risposta dell'assessore Moratti

Un personale sanitario adeguato per numeri e formazione e un collegamento di trasporti, visto che alcune zone della Brianza sono scollegate tra loro. Intere zone urbane da connettere, anche all'interno dello stesso paese, nel caso della localizzazione di una Casa di Comunità, le case della salute per come si chiameranno in Lombardia. Ecco quello che auspica il vice presidente della Conferenza dei sindaci di Ats Brianza e sindaco di Giussano, Marco Citterio. Giussano potrebbe essere interessata da una delle 11 Case di Comunità previste nel territorio.

