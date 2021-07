Nova Milanese: taglio del nastro per il nuovo campo sportivo di via Brodolini

Finiti i lavori di riqualificazione, arriva il taglio del nastro. Il sindaco Fabrizio Pagani di Nova Milanese ha colto l'occasione per una inaugurazione simbolica del campo di calcio rinnovato, per tornare ad incontrare la cittadinanza, autorità, squadre, società e ragazzi. L'intervento di restyling completo dei rettangoli di gioco, delle tribune e degli spogliatoi è stato finanziato in parte con fondi regionali. E anticipa quello che sarà il primo affidamento pluriennale, della storia del centro sportivo. Fino ad oggi, i campi e la struttura bar sono stati affidati a gruppi locali con rinnovi di anno in anno. Entro l'estate finalmente sarà lanciato il bando di affidamento gestione per 15 anni con possibilità di rinnovo, a società specializzate. che presso il polo di via Brodolini potranno insediare attività d'eccellenza e fare opere di adeguamento strutture a proprio uso.