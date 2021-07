Le voci dei “No green pass” in piazza a Monza

"Non siamo No Vax, chiamateci no Green Pass". I cori e gli slogan sono riecheggiati anche in pieno centro a Monza nel pomeriggio di sabato, quando a centinaia i manifestanti della Brianza si sono riversati in piazza Trento per rivendicare "il diritto alla libertà e all'informazione, dopo un anno e mezzo di notizie contrastanti e non sempre coerenti". A guidare la discussione e gli interventi, Gaetano Rotondo. Il nuovo appuntamento è per il 30 luglio a Roma per la grande manifestazione nazionale già programmata. LEGGI la notizia (VAI)