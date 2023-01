Video Tram Milano-Limbiate: Milano annuncia via libera da Roma all’extracosto, critica la Lega

Il Ministero dei Trasporti starebbe per dare il via libera agli extra costi per finanziare la metrotranvia Milano-Limbiate. A dare l’annuncio è l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, che ha fatto seguito alla notizia della lettera del sindaco di Milano Giuseppe Sala a Matteo Salvini. La differenza di circa 27-28 milioni dovrebbe essere messa da Roma.

Tram Milano-Limbiate, la Lega attende la risposta di Milano su tavolo tecnico

Non sono mancati i commenti anche polemici, da parte della Lega in Regione, che per voce del consigliere Andrea Monti fa rilevare come il sindaco Sala non abbia ancora risposto alla richiesta di un tavolo tecnico per riattivare la linea sospesa ad ottobre. E se anche la metrotranvia si farà, il FrecciArancio rischia di rimanere sospeso fino a fine lavori.

Naturalmente la Lega ribadisce che i soldi della manutenzione straordinaria sarebbero tutta un’altra partita e servirebbero per riattivare una linea che nelle condizioni attuali rimarrà sospesa per almeno 5 anni.