Macherio: alta velocità, il Comune tira il freno. Due nuovi dissuasori in centro Macherio, installate due postazioni lungo arterie in cui molte auto corrono veloci: in via Visconti di Modrone e in via Trento e Trieste (nei pressi del passaggio a livello).

Alta velocità e proteste. Il Comune di Macherio risponde alle richieste dei residenti e colloca due nuovi dissuasori della velocità sul territorio comunale ( ora sono 4 in totale).

Col vaglio e la supervisione della Polizia Locale, l’amministrazione comunale ha infatti installato le due postazioni lungo arterie in cui molte auto corrono veloci, benché in centro abitato: in via Visconti di Modrone, poco distante dalla residenza municipale, e in via Trento e Trieste (nei pressi del passaggio a livello).

“Negli anni abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte cittadini che rimarcano il fatto che su queste strade le auto sfrecciano e in questo modo cerchiamo di tamponare la situazione - spiega il sindaco Mariarosa Redaelli - i dissuasori hanno lo scopo di indurre gli automobilisti a limitare la velocità”.

