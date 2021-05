Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Verso Ville Aperte in Brianza 2021: edizione nel segno di Dante È già in preparazione l’ edizione 2021 di Ville aperte, che si svolgerà dal 18 al 26 settembre: il programma sarà svelato ad agosto, la guida simbolica per la Brianza è Dante.

«Per questa edizione ci siamo ispirati simbolicamente al viaggio di Dante nel momento in cui si appresta ad abbandonare l’oscurità infernale per iniziare il cammino verso la luce come migliore augurio per tornare finalmente a vivere il territorio, senza restrizioni, e godere delle sue bellezze guardando al futuro che si apre con nuove opportunità», ha spiegato il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, durante la conferenza di presentazione del programma degli eventi ai cento partner dell’iniziativa.

Anche l’edizione 2021 si arricchirà di numerosi appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, che si svolgeranno in parchi, ville e musei. Inoltre è prevista anche la realizzazione dell’app Ville aperte in Brianza, che sarà di facile e immediata consultazione, per accedere immediatamente al programma.

Entro agosto 2021 verrà definito e completato il programma degli eventi.

In attesa della prossima edizione si tirano le somme di quella del 2020. Nonostante le restrizioni dovute alle norme per il contenimento dei contagi, si è potuto aprire comunque 140 luoghi visitabili per tre fine settimana, dal 26 settembre al 4 ottobre. Un successo che ha coinvolto 72 comuni si cinque diverse province: Monza e Brianza, Lecco, Como, la città metropolitana di Milano e Varese. Sono stati oltre 21.000 i visitatori che hanno partecipato alle visite e agli eventi culturali proposti, grazie anche al supporto di 500 volontari.

