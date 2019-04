Una illustrazione di Henri de Toulouse-Lautrec in mostra a MonzaHenri de Toulouse-Lautrec, La Vache Enragée (Before Letters), 1896; Color Lithography 70×57,5 cm; © Herakleidon Museum, Athens Greece

Toulouse-Lautrec a Monza: orari e biglietti della mostra alla Villa reale Dal 10 aprile al 29 settembre la Villa reale di Monza ospita la mostra di Henri de Toulouse-Lautrec “La Villa lumière” con 150 opere dell’Herakleidon Museum di Atene. Gli orari e i prezzi dei biglietti.

Dal 10 aprile al 29 settembre: sono queste le date della mostra dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec alla Villa reale di Monza. Sono 150 opere dell’ultimo degli impressionisti o del primo artista a segnare la transizione verso tutte le divergenze del Novecento in arrivo dall’Herakleidon Museum di Atene.

La mostra prodotta da Arthemisia si intitola “La Ville Lumière” e vuole raccontare - attraverso l’artista che scelse Montmartre contro i suoi nobili natali - Parigi alla fine dell’Ottocento: “La vita bohémienne, gli artisti della collina, il Moulin Rouge, i teatri, le riviste umoristiche, le prostitute. Èquesto l’accattivante mondo di Toulouse-Lautrec - scrivono gli organizzatori - genio che divenne noto soprattutto per i suoi manifesti pubblicitari e i ritratti di personaggi che hanno segnato un’epoca rimanendo ben impressi nell’immaginario collettivo”.

E allora manifesti, litografie, disegni, illustrazioni, acquerelli, insieme a video, fotografie e arredi dell’epoca riscostruiscono uno spaccato della città delle luci nelle sue notti bohémienne. “Tra le opere più celebri presenti in mostra litografie a colori (come Jane Avril, 1893), manifesti pubblicitari (come La passeggera della cabina 54 del 1895 e Aristide Bruant nel suo cabaret del 1893), disegni a matita e a penna, grafiche promozionali e illustrazioni per giornali (come in La Revue blanche del 1895) diventati emblema di un’epoca indissolubilmente legata alle immagini dell’aristocratico visconte Henri de Toulouse-Lautrec”.

A curare il progetto è Stefano Zuffi e la mostra al primo piano nobile della Reggia di viale Brianza gode del patrocinio del Comune di Monza.

Orari

Da martedì a domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18). Lunedì chiuso.

Aperture straordinarie

Pasqua, 21 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00

Lunedì dell’Angelo, 22 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00

Festa della Liberazione, 25 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00

Festa dei Lavoratori, 1 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00

Festa della Repubblica, 2 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00

Assunzione di Maria, 15 agosto 2019 dalle ore 10.00 alle 19.00

Biglietti

Intero:12 €

Ridotto:10 € Over 65, insegnanti, under 25, tesserati FAI, ARCI, ACI, Touring Club, BNL dipendenti, Associati Confindustria Monza e Brianza.

Ridotto Speciale:5 € Bambini dai 6 ai 17 anni.

Promozione famiglia: applicabile a famiglie (2 adulti +2 o più bambini dai 6 ai 17 anni, il secondo adulto paga la tariffa bambino ridotto speciale.

Gratuito per: bambini minori di 6 anni, disabili e un accompagnatore, 2 insegnanti per scolaresca, giornalisti con tesserino, guide turistiche, tesserati ICOM, tesserati abb. Musei.

Informazioni e prenotazioni

Call center: 039.2240024 (attivo lunedì-venerdì, ore 9-18. Sabato, ore 9-13. Non attivo domenica e festivi)

