Sipario sull’ultima diretta di X Factor da Monza: promossi i quattro finalisti Giovedì sera su Sky Uno è andata in onda l’ultima puntata di X Factor 13 in diretta dal palazzetto dello sport di viale Stucchi, la Candy Arena ribattezzata per l’occasione X Factor Dome: promossi in finale Booda e Sierra, Sofia e Davide Rossi.

“Stasera lo buttiamo giù e lo devono ricostruire per X Factor 14”. Il Dome di Monza alla fine è uscito indenne dall’energia dei Booda, che così avevano parlato nel daily prima della semifinale. Giovedì sera su Sky Uno è andata in onda l’ultima puntata di X Factor 13 in diretta dal palazzetto dello sport di viale Stucchi, la Candy Arena ribattezzata per l’occasione X Factor Dome: erano le semifinali che hanno promosso due gruppi, una under donna e un under uomo.

Alla finalissima di giovedì 12 dicembre al Forum di Assago vanno Booda e Sierra della squadra di Samuel Romano, la prima volta di due gruppi in finale insieme, Sofia Tornambene di Sfera Ebbasta e Davide Rossi di Malika Ayane. L’ultimo eliminato, l’ottavo, nel ballottaggio coi Booda è stato Eugenio Campagna, fino a un paio di settimane fa tra i favoriti per la vittoria finale.

Saranno loro a giocarsi la vittoria in fondo al lungo viaggio partito dai casting, passato dai Bootcamp che hanno prodotto i 20 artisti per gli Home Visit di Berlino, da cui sono usciti i 12 concorrenti che hanno avuto l’opportunità di esibirsi dal 24 ottobre sul palco monzese dell’X Factor Dome durante i Live Show e di vivere tutti insieme nel loft di San Damiano a Brugherio.

In otto puntate Monza ha fatto capolino, per esempio, nei video delle assegnazioni dei giudici o nelle esterne girate con i concorrenti. Nell’ultima puntata Mara Maionchi ha parlato con Eugenio Campagna nei corridoi dei Musei civici. In precedenza protagoniste erano state diverse stanze della Villa reale, alcune vue cittadine o il parco di Monza.

