I protagonisti del musical Uomo che ride che sarà in scena al teatro San Rocco di Seregno sabato 12 e domenica 13 marzo ( foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: al teatro San Rocco la prima data in Lombardia del musical “L’uomo che ride” Il musical “l’uomo che ride”, tratto da Victor Hugo, debutta in Lombardia dal palcoscenico del teatro San Rocco di Seregno. L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 marzo.

In esclusiva per la Lombardia, sabato 12 marzo, alle 21, e domenica 13, alle 16, al teatro San Rocco di Seregno debutta il musical “ L’uomo che ride”, il primo lavoro inedito della Masque produzioni. L’opera che ha esordito nello scorso fine settimana a Foligno, è sviluppata in collaborazione con “Grieco Brothers” che porterà in scena questo musical basato sull’omonimo romanzo di Victor Hugo. Le musiche sono del compositore Marco Grieco, le liriche sono di Matteo Angeletti, le coreografie ideate da Lucia Dionigi e l’adattamento teatrale e la regia sono curate dal regista umbro Lorenzo Dionigi, già direttore artistico della “Innuendo compagnia di musical”.

Il cast è composto da Dimitri Pianese, Matteo Angeletti, Caterina Antonelli, Emanuele Pirinei, Aurora Panzolini, Diego Falchetti, Irene Bonaca, Andrea Ricchiuto.

Lo spettacolo è vivace con una messa in scena che ricalca quella tipica della Commedia dell’Arte dove i personaggi non escono mai dalle quinte rimanendo costantemente sotto gli occhi dello spettatore. Otto personaggi in scena, attori e cantanti impegnati in un susseguirsi ritmico di coreografie, prosa e canto.L’azione scenica è dinamica e coinvolgente. Grande lavoro è stato fatto sull’ambientazione musicale: trattandosi di una storia drammatica, le musiche hanno il compito di rispettarne l’essenza, senza però appesantire il clima drammaturgico. Gli arrangiamenti musicali permetteranno di godere di brani pop-rock e brani epici orchestrali, un connubio stilistico affascinante e travolgente. Lo spettacolo, si muove nel costante equilibrio tra fiaba e realtà. Sin dall’inizio si avrà l’impressione di essere in un luogo fuori dallo spazio e fuori dal tempo ma con un costrutto di fatti, avvenimenti, sensazioni e situazioni che potrebbero essere riconducibili a un “giorno qualsiasi” della nostra vita.

Uno spettacolo per tutte le età, grandi e piccini, curato sotto l’aspetto visivo nei minimi dettagli. Non è una fiaba ma una storia vera. Il botteghino del teatro San Rocco di Seregno, via Cavour, telefono 0362 230.5565, è aperto tutti i giorni dalle 20 alle 21.30, sabato dalle 18 alle 21.30, domenica dalle 20 alle 21.30.

