Novità: anche i Codici di Leonardo per la biblioteca di Cornate d’Adda Ci sono anche delle riproduzioni pregiate dei codici leonardeschi tra le novità acquistate per la biblioteca di Cornate d’Adda. Con un bonus del MiBact acquistati anche copie del Codice Trivulziano e il Codice sul volo.

Ci sono anche delle riproduzioni pregiate dei codici leonardeschi tra le novità acquistate per la biblioteca di Cornate d’Adda. Nei mesi scorsi la biblioteca civica, seguendo le indicazioni del Sistema bibliotecario e del Responsabile di settore, ha presentato la domanda per usufruire del bonus messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – MiBACT – ottenendo 10mila euro per l’acquisto di nuovo materiale dalle librerie del territorio.

Particolare Codice Trivuziano Leonardo da Vinci - Wikipedia

I soldi sono stati destinati per arricchire il patrimonio della biblioteca con 104 libri per bambini e 75 libri per adulti, ma non solo. Grazie a queste risorse la biblioteca è riuscita a dotarsi anche di opere di grande pregio edite da Treccani.



Tra quelle acquistate vi sono anche le raffinate e preziose riproduzioni di due codici di Leonardo da Vinci: il Trivulziano e il Codice sul volo. Entrambe le copie sono un facsimile dell’originale numerato a mano e sono accompagnate da un volume contenente la trascrizione diplomatica e critica.

