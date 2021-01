Musica, l’appuntamento col blues è online col Bloom e Italian Blues River Domenica 3 gennaio è il giorno del Memorial Gianni Mangione, fondatore di Italian Blues River. L’appuntamento con i maggiori interpreti del blues si sposta online.

Dalla riva del fiume, il blues si tuffa nel mare della rete. Ma non si ferma. In emergenza coronavirus la musica continua a proporsi in streaming e così anche il tradizionale appuntamento con il Memorial Gianni Mangione, fondatore di Italian Blues River e tra i soci che hanno dato vita al Bloom, va online live dal palco del Bloom di Mezzago e con interventi dei maggiori interpreti del blues.

L’appuntamento è per domenica 3 gennaio 2021,dalle 18, in streaming sulla pagina Facebook e Youtube del Bloom e sui canali di

“Si tratta di un evento a noi molto caro - dicono dal club di via Curiel a Mezzago - che quest’anno non abbiamo potuto organizzare al Bloom e che con Italian Blues River abbiamo scelto di spostare on line, sfruttando la modalità ad ora migliore per sentirci vicini a tutti, portando a casa di affezionate e affezionati del blues, il nostro storico palco”.

Sotto la conduzione di Stefano “Billa” Brambilla e Francesco Pitillo in scaletta ci sono le le incursioni live di Diego DeadMan Potron e i contributi storici ed esclusivi, sia foto che video, a cura di Adriano Siberna, Tommy Mangione, Amanda Tosoni, Angelo Leadbelly Rossi, Daniele Tenca, Fabio Treves, Francesco Piu, Leo Ghiringhelli, Paolo Bonfanti, Max De Benardi& Veronica Sbergia, Max Prandi, Maurizio Gnola, Mauro Ferrarese, Robi Zonca.

