Musica: la Triuggio Marching Band sul palco di X Factor 2019 - FOTO e VIDEO FOTO - VIDEO Sorpresa brianzola giovedì sera sul palco dell’X Factor Dome di Monza: ad accompagnare Giordana Petralia (squadra di Sfera) c’era la Triuggio Marching Band.

La sorpresa brianzola del secondo live dall’X Factor Dome, giovedì sera, è arrivata alla seconda esibizione. Insieme a Giordana Petralia sul palco è salita la Triuggio Marching Band. Per la sua artista, il giudice Sfera Ebbasta aveva scelto Summertime Sadness di Lana Del Rey: la sedicenne siciliana l’ha ben interpretata al pianoforte, abbandonando per questa volta l’arpa Daphne, accompagnata dalla coreografia di una marching band college. Il sodalizio triuggese, appunto, che poi ha commentato sui social: “Grazie per l’ottimo lavoro di squadra svolto nel backstage del live! Un altro big event per la Tmb: abbiamo svelato il nostro X Factor! Sono stati giorni intensi in preparazione del live ma il risultato non ha eguali. Tmb a X-factor: yes we can!”.

VIDEO L’esibizione sul sito ufficiale di Sky (VAI)

X Factor 2019 Monza Live Show 2: Giordana Petralia e la Triuggio Marching Band - ©julehering

Dopo le oltre due ore di diretta il ballottaggio tra Enrico di Lauro (Under uomo di Malika Ayane) e Marco Saltari (Over di Mara Maionchi) ha deciso l’eliminazione – senza tilt – del primo che non ha convinto né con Cieli immensi di Patty Pravo né con il cavallo di battaglia Yesterday, un classicone.

X Factor 2019 Monza Live Show 2: l’eliminazione di Enrico di Lauro - ©julehering

Tutti promossi gli altri: al completo le squadre di Samuel Romano (Booda, Seawards, Sierra) e di Mara Maionchi (Nicola Cavallaro e Eugenio Campagna-Comete oltre a Saltari); avanti le due ragazze di Sfera, Giordana e Sofia Tornambene, e Lorenzo Rinaldi e Davide Rossi di Malika.

Il secondo Live Show da Monza in apertura ha lanciato un messaggio green con l’esibizione degli undici concorrenti con l’ospite internazionale Lewis Capaldi (con Somebody You Loved) per presentare la campagna Sounds Green - L’albero è vita di Intesa Sanpaolo per piantare 40mila alberi in 14 città metropolitane italiane.

X Factor 2019 Monza Live Show 2: un momento dell’opening con Lewis Capaldi - ©julehering

