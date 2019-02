Musica: Irama e Emis Killa coach di Future Legend di Coca Cola Saranno Irama e Emis Killa due coach della squadra di “Future Legend”, il progetto di Coca Cola che ha l’obiettivo di fare scegliere al pubblico chi sarà la nuova promessa della musica. Con loro Annalisa e Charlie Charles.

Saranno Irama e Emis Killa due coach della squadra di ’Future Legend’, il progetto di Coca Cola che ha l’obiettivo di fare scegliere al pubblico chi sarà la nuova promessa della musica. Il nuovo talento della musica italiana uscirà da una delle squadre dirette dal rapper vimercatese e dal nuovo idolo monzese, da Annalisa e da Charlie Charles.

LEGGI Musica: Irama senza podio a Sanremo ora si gode tutto il suo successo

I quattro cantanti guideranno i 12 talenti nella registrazione di un brano inedito con cui si sfideranno in una ’battle’ in lattina. Il progetto si concluderà a dicembre del 2019 con la proclamazione del vincitore. In tutte le fasi il pubblico potrà ascoltare i brani in gara grazie alle speciali lattine di Coca-Cola che saranno disponibili dalla primavera.

LEGGI Le notizie su Irama

Attraverso il Qr code presente sulle lattine, inserendo il codice promozionale, si potranno ascoltare in esclusiva gli inediti delle Future Legend e scegliere il futuro della musica esprimendo il proprio voto per l’artista preferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA