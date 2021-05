Musica classica dal vivo a Ornago con il concerto “Dancing bass, danzare il basso” Appuntamento per domenica 16 maggio all’auditorium di via Carlo Porta. Sul palco i I Ferrabosco & Res Extensa per Brianza Classica, il festival di musica cameristica, che quest’anno giunge alla sua 18esima edizione.

Voglia di musica classica? Domenica si potrà tornare a gustarla dal vivo a Ornago. È infatti in programma per il 16 maggio, alle 17, all’auditorium di via Carlo Porta, il concerto “Dancing bass, danzare il basso” de I Ferrabosco & Res Extensa organizzato da Brianza Classica, il festival di musica cameristica, che quest’anno giunge alla sua 18esima edizione. Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero: 3355461501

