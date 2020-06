Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Villa reale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Visionaria, capitolo 2: una visita speciale alla Villa reale Lunedì 22 giugno il secondo appuntamento, solo in streaming, del festival Monza Visionaria: dalle 21 una visita speciale alla Villa reale.

Secondo appuntamento lunedì 23 giugno a partire dalle 21 sui canali social del Cittadino e su quelli di Monza Visionaria, il festival che non rinuncia alla nuova edizione nonostante l’era Covid: dopo la “Visita visionaria” dedicata al Duomo e la fondazione della città di Monza, la Villa reale, dal 1777 a oggi.

QUI la pagina dell’evento

Musicamorfosi lo racconta così. “Da quando l’arciduca Ferdinando d’Asburgo nel 1777 incaricò il Piermarini di progettare l’edificio, le vicende della Villa reale si sono incrociate con la storia: da reggia a caserma per le truppe napoleoniche a residenza dei Savoia fino al secondo dopoguerra quando andò in abbandono e rischio di essere demolita per ricavarne materiali da costruzione. Oggi la Villa reale è di proprietà del Comune di Monza, della Regione Lombardia e del Demanio dello Stato. Nel 2008 è siglato tra le parti l’accordo che prevede di destinare l’intero complesso monumentale a finalità culturali e di valorizzazione attuandone il recupero. I lavori di restauro del corpo centrale del complesso si concludono nel 2014. La rinascita della Reggia di Monza viene salutata con una cerimonia pubblica il 26 giugno 2014. L’8 settembre 2014 viene staccato il primo biglietto al pubblico dopo i decenni di oblio e degrado”.

Testo originale Andrea Taddei - video Sofia Spreafico

Voce Alessio Bertallot - progetto e mix musicale Saul Beretta

Produzione Musicamorfosi 2020

VIDEO: La Reggia di Monza

