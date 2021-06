Monza: torna il cinema alla Villa reale, spettacoli dal 15 giugno Conto alla rovescia per l’apertura di Arianteo, il cinema in Villa reale (nel cortile del liceo Valentini): si parte il 15 giugno.

Il programma è ancora in fase di definizione ma gli appassionati di cinema potranno godere anche questa estate dell’arena estiva nel cortile del liceo artistico statale Nanni Valentini. Partirà martedì 15 giugno la rassegna Arianteo con un cartellone en plein air degli ultimi titoli italiani e stranieri che accompagneranno gli spettatori fino al 31 agosto.

Non dovrebbero mancare pellicole per famiglie, anteprime, film recentemente premiati agli Oscar e titoli di qualità per accontentare una vasta fascia di pubblico. Continua intanto in tutte e cinque le sale la programmazione al CapitolSpazioCinema di via Pennati. Gli spettatori possono usufruire ancora delle tessere Amici del Cinema 2020 la cui durata è stata prorogata al 31 dicembre di quest’anno.

