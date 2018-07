Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, rinviato il premio Mima 2018: i Music awards spostati a ottobre (e indoor) Il premio Mima 2018 previsto all’autodromo nel parco di Monza per venerdì 20 luglio è stato rinviato a ottobre a causa di “problematiche tecniche legate all’area”. Lo hanno comunicato gli organizzatori.

La prima edizione del Monza Italian Music Awards, il riconoscimento che premia artisti e professionisti della musica italiana, sarà il 6 ottobre in nuova location indoor. Gli organizzatori annunciano news per “il 22 luglio, dove saranno annunciati anche gli artisti presenti”, è specificato in una nota.

I biglietti potranno per il nuovo evento potranno essere acquistati tramite i rivenditori ufficiali Ticketone e Ciaotickets dal 22 luglio. Chi già in possesso del tagliando non potrà partecipare all’evento dal 22 Luglio 2018, potrà chiedere il rimborso a Ciaotickets (info@ciaotickets.com).

