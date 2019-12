Monza, inaugurato il nuovo cinema Capitol: guarda le foto FOTO - C’erano anche gli attori Aldo Baglio e Claudio Bisio all’inaugurazione venerdì sera del nuovo cinema Capitol di via Pennati a Monza. Guarda tutte le foto.

Aldo Baglio e Claudio Bisio, il sindaco Dario Allevi, autorità e cittadini: tutti presenti, venerdì sera 6 dicembre, all’inaugurazione del nuovo cinema Capitol in via Pennati. La storica sala gestita da Anteo Spazio Cinema ha riaperto profondamente rinnovato con cinque sale di proiezione (aspettando quella on demand all’inizio dell’anno, con ristorazione, la seconda in Italia).

Intanto la proposta prevede la rassegna “Rivediamoli al Capitol”, film di qualità con biglietto a 2,70 euro tutti i mercoledì dall’11 dicembre 2019 al 26 febbraio 2020. Fino alla fine dell’anno in programma Downton Abbey (11 dicembre, spettacoli alle 15, 17.20, 19.40, 22) e La Belle époque (18 dicembre). A gennaio L’uomo del labirinto (8 gennaio), L’immortale (15 gennaio), The irishman (22 gennaio).

