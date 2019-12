Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: ecco come è fatto (dentro) il nuovo cinema Capitol Le immagini in anteprima del nuovo cinema Capitol di Monza gestito da Anteo: le fotografie di come si presenta il multisala (cinque sale) dopo i lavori di ristrutturazione dell’estate.

Le poltrone nuove, le indicazioni nuove, il simbolo di Anteo che campeggia all’ingresso del multisala che nel corso dell’estate si è profondamente rinnovato. Il cinema Capitol ha cambiato pelle, nel senso più profondo del termine: venerdì 6 dicembre l’inaugurazione degli spazi che si sono trasformati in cinque sale di proiezione (aspettando quella on demand all’inizio dell’anno, con ristorazione, la seconda in Italia).

Addio al sapore di stantio: le sale sono diventate moderne, portano i nomi di cineasti italiani fondamentali, le poltrone sono tutte cambiate. E poi il bar, le offerte, la proposta di alto profilo. Il cinema di via Pennati è nuovo: eccolo.

