Monza, cresce l’attesa per il “viaggio musicale” di Tomorrowland: «Sarà un’esperienza» Meno due mesi al “Unite with Tomorrowland” all’autodromo nel parco di Monza e presentazione ufficiale della manifestazione che approda in Italia per la prima volta. «Sarà un’esperienza, un viaggio musicale», dicono gli organizzatori.

Meno due mesi al “Unite with Tomorrowland” all’autodromo nel parco di Monza e presentazione ufficiale della manifestazione che approda in Italia per la prima volta. È il festival della musica elettronica e dance (“Edm”, electronic dance music) che metterà in collegamento Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan.

«Vogliamo soprattutto che sia una esperienza per chi ci sarà - racconta Marco Generali di 5 Guys Company – Abbiamo scelto il parco di Monza perché tra le location esaminate è quella che più può richiamare la magia dell’evento madre, in Belgio: è un polmone verde ed è favorevole anche per logistica e spazi».

Monza, Tomorrowland 2018: presentazione

Già promosso con un sold out in prevendita, a febbraio, quando ancora si sapeva solo che ci sarebbe stato, ora Tomorrowland ha anche la line up per i 15mila (tutti con più di 18 anni) che il 28 luglio arriveranno in città.

«La richiesta in pre-registrazione è stata folle, è stata di 50mila biglietti e il pubblico arriverà anche dall’estero – continua Generali – Non eravamo sicuri che ci sarebbe stato un sold out così veloce, ma non è stata una cosa inaspettata: la forza reale di Tomorrowland è il brand, è il format che il pubblico si aspetta, è la voglia delle persone di provare qualcosa di nuovo, che si sta portando dall’Europa in Italia. La line up è meno convenzionale degli altri Unite nel mondo perché abbiamo pensato a un vero viaggio musicale».

La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom, in Belgio, alla doppia edizione del festival in contemporanea a oltre 100mila persone di sette nazioni. E sarà così anche quest’anno.

Monza, Tomorrowland 2018: organizzatori 5 Guys Company



Alcune carte devono ancora essere scoperte («Mancano ancora tre nomi da annunciare per la line up completa»). Ci saranno il dj-producer francese Martin Solveig, il collega Klingande, il tedesco mascherato Claptone, il belga Yves V e l’italiano Mike Dem, il palco ospiterà anche Malaa (un altro autore mascherato) e Elements of Life (duo di Firenze), i milanesi Sdjm e poi Albertino, direttamente da Radio DeeJay, e i milanes-brasiliani Selton per assicurare oltre 10 ore di musica live. Infine il Billboard Italia Showcase feat. Stefano Fisico per ballare la Edm più di tendenza nel mondo.

Insomma, non sarà un martellamento di bpm per dieci ore. Ma sarà su un palco in pieno “stile Tomorrowland” - 350 metri quadrati con 735 mq di decorazioni - con collegamenti in streaming col Belgio, in contemporanea con altre sei nazioni.

«Un grosso contenitore artistico che non regalerà solo musica ma anche spettacoli», conclude Generali.

E il parco? «Stiamo mettendo a punto una collaborazione per un progetto ecosostenibile per rispettare anche l’ambiente».

