Mezzago: la “Settimana secondo Fil”, il Bloom ricorda Filippo Scotti Musica, cinema: Filippo Scotti era un appassionato di cultura e il Bloom di Mezzago lo ricorda a un anno dalla scomparsa con una settimana “con tutto ciò che piaceva a lui, un onnivoro della cultura”.

È “La Settimana secondo Fil” a Mezzago. Filippo Scotti era socio fondatore della cooperativa Il visconte di Mezzago ed è scomparso l’anno scorso. Per ricordarlo i suoi amici hanno deciso di dedicargli una settimana di programmazione con tutto ciò che piaceva a lui, un onnivoro della cultura: letteratura, musica e cinema.

Si è aperta mercoledì sera con la serata per i cultori della lettura, dedicata a “Stoner” romanzo di John Edward Williams insieme Fabrizio Coppola, cantautore, editor, e traduttore.

Sabato sera sarà invece la musica a fare da padrona con un mini festival in cui si esibiranno Slaughter and the Dogs, The Peawees, Boogie Spiders e il dj set di The Devil’s Jukebox. Alle 21.30. Apertura porte alle 20, ingresso 18 euro in prevendita, 20 alla cassa.

La settimana dedicata a Fil si chiude mercoledì 6 aprile con la proiezione della commedia ambientata nella California degli anni Settanta “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, introdotta e commentata da Giulio Sangiorgio, direttore di Film.TV.

Non sono però questi gli unici eventi in programma per i prossimi giorni al Bloom. Giovedì 31 si chiude la rassegna, Impronte dell’Abitare - Terrestra2022, un percorso di quattro appuntamenti e di confronto su come oggi abitiamo e trasformiamo il mondo, e su quali sono le prospettive per il futuro. Il weekend in musica inizia venerdì con un evento unico: ospiteremo la prima – nonché unica data in Lombardia – delle quattro date del tour di reunion de The Fire di Olly Riva dopo sette anni di stop. In apertura ci saranno i locals Black Banana.

