L’ultima luna d’estate 2021: il programma della rassegna di teatro popolare di ricerca Dal 26 agosto al 5 settembre la 24esima edizione di “L’ultima luna d’estate”, il festival di teatro popolare di ricerca di Teatro Invito: la presentazione del cartellone a Villa Greppi di Monticello.

Uno degli appuntamenti storici del panorama teatrale delle Brianze e uno dei più prestigiosi: è “L’ultima luna d’estate”, la rassegna che per 24esima edizione è stata programmata da giovedì 26 agosto a domenica 5 settembre.

Come sempre, un “festival del teatro popolare di ricerca nei parchi e nelle ville della Brianza”, sotto la direzione artistica di Luca Radaelli. Ideato e organizzato da Teatro Invito soggetto riconosciuto da Regione Lombardia e dal Mic in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, il festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, dei Comuni di Bulciago, Briosco, Carnate, Casatenovo, Lesmo, Lomagna, Missaglia, Montevecchia, Osnago, Sirtori, Sirone, Usmate Velate, Unione dei comuni Lombarda della Valletta, Vigan, e con il sostegno del Parco di Montevecchia e del Curone e la collaborazione della Provincia di Lecco. Main sponsor del festival è Acel Energie. Sono più di venti gli appuntamenti del cartellone presentato giovedì a Monticello.

Il direttore artistico Luca Radaelli

(Foto by Maurizio Anderlini)

Il festival si aprirà giovedì 26 agosto alle 18.30 al Monastero della Misericordia di Missaglia con il poeta Franco Arminio, scrittore e poeta irpino, fondatore della paesologia, che si confronterà con Luca Radaelli su poesia e provincia. A seguire alle 21 la Brianza accoglie una delle sue figlie più geniali, Maddalena Crippa con lo spettacolo “Didone (libro IV) - Eneide un racconto mediterraneo”, progetto e regia di Sergio Maifredi, produzione Teatro Pubblico Ligure: “Un canto di raffinata poesia e passione totale, che ha dato vita a innumerevoli e straordinarie riscritture, tra cui la struggente Didone abbandonata di Metastasio”.

«Diciamolo, un mondo senza poesia è un mondo assurdo, dove non vale la pena vivere - ha detto Radaelli - All’Ultima luna d’estate, quest’anno, alla pandemia opporremo la poesia».

Tutto il programma si trova su teatroinvito.it: per gli eventi sarà necessaria la prenotazione telefonica o via mail (346.5781822 o [email protected]). Gli spettacoli serali costano 13 euro, quelli per bambini 5, sono possibili abbonamenti.

