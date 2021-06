Livingreen Book Fest, a Monza la maratona di libri e laboratori per salvare il pianeta Sabato 3 luglio a Monza giornata di incontri con gli autori e laboratori organizzata da Comune con Hemingway e co., Monza Book Fest, Brianzacque, CiAl e Comieco. Lunga la lista di ospiti

Una maratona di parole, racconti, laboratori e tematiche ecologiche. Una piacevole contaminazione tra letteratura e natura, cultura e ambiente, che terrà banco sabato 3 luglio dalle 10.30 alle 20 nelle Serre Reali della Reggia di Monza. È il “LivingGreen Book Fest”, un contenitore di eventi che, oltre a promuovere il piacere della lettura, vuole porre l’attenzione sulla salvaguardia del pianeta, il rispetto della natura e degli animali per diffondere un nuovo senso civico. Organizza il Comune di Monza in collaborazione con Hemingway e co., Monza Book Fest, Brianzacque, CiAl (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica).

Ricco il calendario di presentazioni di libri. Alle 10.30 c’è «Voci narranti»: Alessandro Vanoli («I racconti del ritorno»), Corinna De Cesare («Ciao per sempre») e Mattia Mascher («Guida galattica per nonni e nonne del terzo millennio»), presenta Antonetta Carrabs; alle 11.20 «Modi e mode»: Martino Midali e Cinzia Alibrandi («La stoffa della mia vita»), Annarita Briganti («Coco Chanel»), Aldo Dalla Vecchia («Trionfo d’amore») presentano Raffaella Martinetti e Alberto Aiello; alle 13.30 «Una chiacchierata con la psicologa»: Laura Pirotta («Come combattere lo stress») presenta Marzia Astorino; alle 14.00 «Mistero»: Sonia Benassi («Io Medium») e Riccardo Tagliabue («Il Paradiso è qui»), presenta Silvana Fallisi; alle 14.45 «Storie»: Anna Bardazzi («La felicità non va interrotta»), Marco Balzano («Quando tornerò») e Gianni Barbacetto («Piazza Fontana»), presenta Raffaella Musicò; alle 15.30 «Giallo paglierino»: Alice Basso («Il grido della rosa»), Lucia Tilde Ingrosso («Una sconosciuta») e Carlo A. Martigli («999 - L’origine») presenta Silvia Messa; alle 16.15 «Cinema» (cast del film «Credo in un solo padre»): Francesco Baccini, Luca Guardabascio, Anna Marcello e Giordano Petri, presenta Rossana Carretto; alle 17.00 «Voci di donne»: Isa Grassano («Un giorno sì l’altro no»), Elena Mearini («I passi di mia madre»), Silvia Gavino («Coraggiose: storie di donne che non smettono di combattere»), presenta Lorella Ridenti; alle 17.45 «Intervista»: Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo Beretta («1989-2019 Il rinnovamento del mondo»), presenta Roberta Castoldi; alle 18.30 «Intervista»: Gene Gnocchi («Il gusto puffo»), presenta Dario Lessa; alle 19.15 «Parole e sorrisi»: Silvio Cavallo, Sergio Spaccavento («Cazzo ridi?») e Marco Ferrero («Pensavo fosse amore, invece era il gin tonic»), presenta Giancarlo Bozzo.

Al Festival vero e proprio si affiancherà un “Fuori festival” con “banchetti” di libri in cui sarà anche possibile incontrare numerosi scrittori, laboratori per bambini (dalle 10.30 alle 13), spazi dedicati alle associazioni ambientaliste che presenteranno iniziative e progetti, una libreria e un punto ristoro.

Nel corso della giornata Brianzacque presenta «VerdeAcqua» un progetto pilota che, grazie a un protocollo di intesa siglato con il Comune di Monza, porterà le «casette dell’acqua» in dieci condomini monzesi.

“LivingGreen Book Fest” potrà contare su due madrine: Diana de Marsanich, la «giornalista più green» d’Italia e l’attrice Silvana Fallisi. L’onda lunga della manifestazione proseguirà fino al 15 settembre quando è previsto il termine ultimo per la consegna dei lavori del concorso riservato ai giovani dai 14 ai 21 anni che dovranno raccontare un fatto reale o di fantasia legato al tema della sostenibilità ambientale in due cartelle (3.600 battute) dal titolo Quella volta a Monza...». I lavori dovranno pervenire all’indirizzo email [email protected].

Sempre sabato il Comune siglerà a mezzogiorno due nuovi «Patti di collaborazione» total green con “Corro con il guanto” di Massimo Confalonieri e con Plastic Free Monza. L’ingresso al Festival è libero.

Obbligatoria la prenotazione all’indirizzo per mail oppure messaggio WhatsApp al numero 346 5988570.

