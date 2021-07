Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Provincia di Monza cerca artisti per Ville aperte in Brianza 2021 Un progetto dantesco per arricchire l’edizione 2021 di Ville aperte in Brianza, la rassegna promossa dalla Provincia di Monza: una call per artisti nel segno di Dante.

Cercansi artisti. Ma anche organizzazioni, associazioni, creativi, per caratterizzare l’edizione 2021 di Villa aperte nel segno di Dante Alighieri.

Il sito istituzionale della Provincia ha lanciato l’iniziativa dal titolo “DanteVille”. L’idea è quella di raccogliere proposte per la realizzazione di spettacoli da inserire nel palinsesto della manifestazione Ville aperte che si terrà dal 18 al 26 settembre, con un ulteriore fine settimana in aggiunta, dal 2 al 3 ottobre. Un’edizione, quella di quest’anno, dedicata al padre della letteratura italiana (e non poteva essere altrimenti nell’anno in cui si ricorda il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta), dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

La gamma di proposte è ampia: dal teatro alla musica, dai laboratori all’arte contemporanea, eventi che sappiano coinvolgere il pubblico e che abbiano come filo conduttore i personaggi della Commedia dantesca, il tutto nella cornice del territorio e delle ville della Brianza.

Un modo per rendere omaggio a Dante ma anche per sostenere concretamente le associazioni culturali che sono rimaste ferme per oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria, grazie a un cofinanziamento di 10.000 euro messo a disposizione dalla Provincia con BrianzAcque.

«Sono confermate le call come formula di coinvolgimento di artisti e associazioni culturali nella definizione degli eventi, per offrire al pubblico sempre nuove esperienze. Ville aperte cresce ogni anno anche grazie alla partecipazione degli operatori culturali che rappresentano per la Brianza un serbatoio di professionalità e passione, e che adesso hanno bisogno di essere sostenuti», ha commentato il presidente della Provincia, Luca Santambrogio.

La call DanteVille aperta sul sito istituzionale della Provincia (provincia.mb.it) servirà a selezionare quattro singoli artisti o associazioni che saranno chiamati a mettere in scena due spettacoli nelle ville, palazzi, corti e giardini sul territorio di Monza e Brianza, che hanno aderito al progetto.

