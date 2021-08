Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

carate: Aglaite basilica battistero (Foto by Signorini Federica)

La Basilica di Agliate in copertina per Ville Aperte in Brianza La Basilica di Agliate è stata scelta per rappresentare la 19esima edizione di “Ville Aperte in Brianza” in calendario nei weekend compresi dal 18 al 26 settembre in tutta la comunicazione della Provincia.

La Basilica di Agliate è stata scelta per rappresentare la 19esima edizione di “Ville Aperte in Brianza”, l’ormai tradizionale manifestazione che propone visite guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza, in calendario nei weekend compresi dal 18 al 26 settembre.

Lo storico complesso monumentale di Carate Brianza, dedicato ai Santi Pietro e Paolo, è infatti impresso sulla copertina ufficiale, ed in tutta la comunicazione dedicata all’importante rassegna, promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza.

”Non possiamo che essere felicissimi che la Basilica di Agliate sia stata scelta come simbolo di un evento così importante per celebrare i luoghi e la storia del Territorio. Un riconoscimento che ci rende veramente fieri”. Questo il commento dell’amministrazione comunale, con la promessa che nelle prossime settimane svelerà dettagli e curiosità sulla manifestazione.

L’edizione 2021 del palinsesto sarà dedicata a Dante Alighieri, per celebrale i 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta. Il tema cardine sarà “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, un celebre verso tratto dalla Divina Commedia.

Proprio in occasione della manifestazione, l’assessorato alla Cultura del Comune di Carate ha organizzato “Arte… emozione di libertà”, un evento espositivo che si terrà presso Villa Cusani (nei giorni 18-19 e 25-26 settembre 2021), con l’obiettivo di far conoscere e sostenere gli artisti che risiedono o operano sul territorio di Carate e della Provincia di Monza e Brianza. Gli artisti interessati hanno tempo fino al 3 settembre per presentare le proprie opere inerenti il titolo dell’esposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA