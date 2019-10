#Ioleggoperché fino al 27 ottobre: scuole e librerie gemellate a Monza e in Brianza C’è tempo fino al 27 ottobre per partecipare all’iniziativa #Ioleggoperché e regalare un libro a una scuola. Scopri scuole e librerie gemellate in provincia di Monza e Brianza.

C’è tempo fino al 27 ottobre per regalare un libro a una scuola. È la quarta edizione dell’iniziativa #Ioleggoperché, promossa dall’Associazione Italiana Editori e raccolta anche dagli istituti di Monza e Brianza.

CERCA QUI QUALI SCUOLA DI MONZA E BRIANZA PARTECIPANO

CERCA QUI LE LIBRERIE E LE SCUOLE GEMELLATE

Per dieci giorni tutti - ma proprio tutti: genitori di studenti, parenti o semplici amanti della lettura - sono invitati ad acquistare in una delle librerie gemellate uno o più libri per le scuole aderenti, comunicando l’intenzione del regalo e scrivendo magari una piccola dedica. Per aumentare il numero dei nuovi volumi da regalare alle scuole, gli editori che partecipano al progetto doneranno testi pari a quelli raccolti su scala nazionale, fino ad un massimo di 100mila.

Gli studenti invece possono proporre attività da fare nelle librerie per attirare l’attenzione di più persone: spettacoli, incontri, concerti.

#Ioleggoperché è nato per migliorare i servizi offerti dalle biblioteche scolastiche italiane. Lo scorso anno le partecipazioni sono arrivate a 9.125, quest’anno le scuole iscritte sono 15.253, 175 nella provincia di Monza e della Brianza.

Gli studenti coinvolti sono tre milioni, le classi sono 140mila in tutta Italia e 2.392 le librerie protagoniste, 28 nella provincia brianzola.

