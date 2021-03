Il sommo poeta e il rap: Tedua per il Dantedì in streaming da Palazzo Pirelli Il rapper Tedua protagonista del Dantedì in programma giovedì 25 marzo da Regione Lombardia per celebrare gli eventi in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il sommo poeta e il rap. Il legame lo spiega il rapper Tedua nel Dantedì in programma giovedì 25 marzo da Regione Lombardia per celebrare gli eventi in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Dalle 18.40 a Palazzo Pirelli parlerà del suo particolare rapporto con la Divina Commedia e del messaggio che vuole trasmettere ai giovani. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming: facciata del Pirellone illuminata con la scritta “Dantedì”.

Il Dantedì sarà celebrato dal Consiglio regionale della Lombardia con un evento intitolato “Dante e i Giovani: la musica rap parla di Dante” con Mario Molinari in arte Tedua, come è conosciuto e amato da una schiera di fan.

Dal Belvedere Jannacci, al 31° piano con vista su Milano, introdotto dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, si intratterrà per una intervista talk con il Dirigente dell’Uss Comunicazione, Relazioni istituzionali e Stampa del Consiglio regionale Antonello Grimaldi per parlare di temi come “i giovani tra bisogni e sogni, tra democrazia e partecipazione”.

Seguirà la proiezione del clip video “Vita vera Mixtape: Aspettando la Divina Commedia” in cui Tedua, rappresentante di una cultura metropolitana, incontra il tempo di Dante e si riconosce nel suo racconto universale.

Evento senza pubblico in diretta streaming sulla pagina Facebook del Consiglio regionale della Lombardia e sulla home page del sito www.consiglio.regione.lombardia.it

A conclusione dell’evento con Tedua, nella stessa serata di giovedì 25 marzo la facciata di Palazzo Pirelli sarà illuminata con la scritta “Dantedì”.

Sul portale Lombardia Quotidiano infine è stata aperta una apposita sezione intitolata “cartoline dantesche” dove sono pubblicati e consultabili testi e immagini sulla relazione tra Dante Alighieri e la Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA