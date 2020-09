Monza Concerto Fausto Leali a favore Brianza per il cuore (Foto by Fabrizio Radaelli)

Il lesmese Fausto Leali nella casa del Grande Fratello Vip 2020, no di Morgan C’è anche Fausto Leali, residente a Lesmo e amico dell’associazione Brianza per il cuore, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 al via da lunedì 14 settembre. Secondo indiscrezioni sarebbe stato contattato anche Morgan che però avrebbe rifiutato.

Un lesmese nella casa del Grande Fratello Vip. Dal 14 settembre nella celebre casa della trasmissione Mediaset c’è anche Fausto Leali, residente da anni in Brianza, attivo sul territorio per esempio nelle collaborazioni con l’associazione Brianza per il Cuore e interprete di brani celebri della canzone italiana. La produzione ha fatto riferimento a uno di questi per annunciarlo, nei giorni scorsi: ”Io camminerò... verso la porta rossa”, ha detto il cantante classe 1944 in un mini-video.

Tra gli altri suoi successi anche A chi, Deborah, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò con cui ha vinto il Festival di Sanremo 1989 in coppia con Anna Oxa.

Secondo indiscrezioni di stampa, pubblicate dal settimanale Oggi, sarebbe sfumata la doppietta brianzola: il monzese Marco Castoldi in arte Morgan infatti avrebbe rinunciato all’offerta di fare parte del cast.

Gli altri concorrenti in gara da lunedì sono Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.

“È il cast fatto di personaggi che piacciono a me, ne abbiamo valutati tra i 150 e i 200, e sono quelli che non lo fanno per soldi o come un lavoro qualsiasi, i concorrenti peggiori, ma perché hanno voglia di reinventarsi e mettersi in gioco”, ha detto all’agenzia ANSA Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e conduttore per la seconda volta del reality di Canale 5 con gli opinionisti Pupo (per la seconda volta) e Antonella Elia.

In tema di misure di prevenzione concorrenti e ospiti sono sottoposti a test anticovid, il pubblico in studio è stato ridotto.

