Il filosofo Cacciari a Vimercate per la “Festa del Libro e degli Autori”

La “Festa del Libro e degli Autori” di Vimercate porta in città Massimo Cacciari. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha fatto tappa martedì 13 luglio alla libreria “Il Gabbiano”, in occasione della nuova edizione dei corsi di formazione del Centro di Cultura Europeo di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, ha presentato la sua ultima opera “La mente inquieta” pubblicato da Einaudi.

A fare gli onori di casa oltre ai coordinatori della rassegna culturale vimercatese ci ha pensato anche il consigliere regionale Pd ed ex sindaco di Cesano Gigi Ponti che ha diffuso sui social una foto in compagnia del filosofo.

