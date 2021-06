I De Sfroos si riuniscono per celebrare i 25 anni di “Manicomi”: ecco le date del tour Prima di Davide Van de Sfroos c’erano i De Sfroos, che si riuniscono per un tour celebrativo dei 25 anni di “Manicomi” e preparano l’uscita del nuovo album del cantautore.

Per i suoi fan è il cantante laghée per eccellenza, il simbolo musicale del lago di Como, ma Davide Van de Sfroos al secolo Davide Enrico Bernasconi, è nato a Monza nel 1965 e fino a quattro anni, prima di trasferirsi a Mezzegra, ha vissuto nel capoluogo brianzolo nel quartiere Triante. Ora si appresta a calcare nuovamente le scene con parte della sua band delle origini. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista sui suoi canali social.

“Dopo 25 anni - ha scritto- i De Sfroos tornano insieme per un unico imperdibile tour!”. Il primo concerto non poteva che essere a Como ed è previsto per stasera al Villa Olmo Festival. Il calendario, comunque, è ricco e in continua evoluzione. Il 25 luglio con Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti), Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi), Federico Pintus (Fisarmonica) e Alex Cetti (Fiati) sarà a Domodossola, il 31 luglio a Livigno, il primo agosto a Losine, in provincia di Brescia, il 7 agosto a Bergamo in occasione del Summer Revolution, il 25 agosto a Lugano e il 4 settembre al Carroponte di Sesto san Giovanni.

Il tour vuole celebrare lo storico album “Manicomi” pubblicato nel 1995. Sono stati, invece, rinviati al 28 febbraio e al 1 marzo 2022 i concerti che erano stati inizialmente previsti al Teatro dal Verme di Milano l’11 e 12 maggio 2020 e successivamente posticipati al 22 e 23 febbraio 2021. A settembre Van De Sfroos pubblicherà il nuovo atteso album.

© RIPRODUZIONE RISERVATA