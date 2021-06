Gli applausi del presidente Mattarella per Virna Toppi e Roberto Bolle: il video del pas de deux È stato un 2 giugno speciale per Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano originaria di Lentate sul Seveso, protagonista con Roberto Bolle della performance che martedì ha impreziosito il programma del concerto per il 75° anniversario della Repubblica Italiana a Roma.

Gli applausi del Presidente Sergio Mattarella, lo spettacolo del pas de deux con Roberto Bolle, l’emozione di essere tornata a ballare davanti al pubblico nella bellezza del Quirinale. È stato un 2 giugno speciale per Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano originaria di Lentate sul Seveso, protagonista della performance che ha impreziosito il programma del concerto per il 75° anniversario della Repubblica Italiana che si è svolto martedì (1 giugno) nel Cortile d’Onore del palazzo con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in onore del Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano.

Toppi e Bolle hanno interpretato il pas de deux da “L’altro Casanova” su musiche di Antonio Vivaldi con la coreografia di Gianluca Schiavoni.

Quirinale presidente Mattarella Bolle Toppi - foto Quirinale

“Grazie a Roberto Bolle, che insieme alla bravissima Virna Toppi, dona al Quirinale, in una “prima” eccezionale, l’espressione artistica del balletto. Desidero ricordare, in questa occasione, una grande figura della cultura italiana, Carla Fracci, che, con le sue straordinarie doti, ha reso lustro al mondo della danza a livello internazionale”, ha detto il presidente in apertura del discorso in cui ha parlato di cooperazione per “realizzare un mondo in pace, in cui i diritti della persona e dei popoli trovino piena attuazione, secondo regole assunte dalla comunità internazionale”.

“Un’esperienza così straordinaria con Roberto Bolle ballando il pas de deux de L’altro Casanova al Quirinale, la residenza del Presidente, davanti a lui per il 75° Anniversario della Repubblica Italiana. È stata un’esperienza molto emozionante ballare di fronte a un pubblico dal vivo dopo così tanto tempo”, ha commentato la ballerina sui social.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE

