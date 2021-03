Festival di Sanremo 2021: Irama non canta, tamponi di controllo dopo positività di un collaboratore Irama martedì sera non sarà sul palcoscenico dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2021: positivo un collaboratore, test di controllo per tutti. Canta Noemi al suo posto.

Come non detto. Irama martedì sera non sarà sul palcoscenico dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2021: del pomeriggio la notizia della positività al test rapido di un membro dello staff e nel primo round dei Campioni entra Noemi. In attesa dei tamponi molecolari di controllo per tutto il gruppo del cantante monzese.

“Felicissima di portare il mio Glicine stasera sul palco di SanremoRai, ma voglio fare un grande in bocca al lupo ad Irama e a tutto lo Staff”, ha scritto la toscana su Twitter.

Felicissima di portare il mio #Glicine stasera sul palco di @SanremoRai ma voglio fare un grande in bocca al lupo ad @IRAMAPLUME e a tutto lo Staff! ������#Sanremo2021 #Irama #Noemi — Noemi (@noemiofficial) March 2, 2021

Il Festival numero 71 viene aperto da 4 nuove proposte: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast.

Le canzoni dei “giovani” saranno votate dalla Giuria Demoscopica (per il 33%), dalla Giuria della Sala Stampa (per il 33%) e dal pubblico tramite Televoto (per il 34%). I primi due in classifica saranno i brani che accederanno alla quarta serata, durante la quale andrà in scena la finale della sezione Nuove Proposte.

Poi tredici dei 26 Campioni, che in ordine di esibizione sono: Arisa,,Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michelin e Fedez, Max Gazzé e la Trifluoperazina, Noemi, Madame, Måneskin, Ghemon Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma.

Saranno votati dalla Giuria Demoscopica per la prima classifica degli artisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA