Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Villa reale aperta (Foto by Fabrizio Radaelli)

Effetto Alberto Angela (e non solo) per Monza: 2.500 visitatori alla Villa reale nel weekend Alberto Angela e le sue Meraviglie su Rai1, ma anche il concerto per violino Stradivari e la puntata di Masterchef per dare visibilità mediatica alla Villa reale di Monza: sono stati 2.500 i visitatori nel weekend, nei giorni sabato e domenica.

Effetto Angela su Monza e sulla Villa reale. Nel senso di Alberto Angela, ovviamente, e delle sue Meraviglie che la scorsa settimana hanno portato la Reggia (e il parco, il duomo, la regina Teodolinda) in prima serata su Rai 1.



Concerto Stradivari villa reale

(Foto by Fabrizio Radaelli)

E i botteghini dicono che si è trattato di un nuovo record: sabato e domenica sono arrivati 2500 visitatori. Anche in questo fine settimana un attore nei panni di Umberto I Re d’Italia ha fatto rivivere la quotidianità della Reggia ai tempi dei Savoia. Una presenza particolarmente apprezzata e che proseguirà per i restanti ‘fine settimana’ in cui la Villa aprirà le sue porte al pubblico.



“Siamo assolutamente soddisfatti e orgogliosi di questo importante risultato - ha detto Dario Allevi, sindaco e presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza - L’iniziativa ‘Regalati un Natale regale’ ,

Il concerto per violino è stato trasmesso in streaming anche sul Cittadino e i suoi canali social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA