Don Alberto Ravagnani, il libro dopo i social: “La tua vita e la mia” racconta i ragazzi Don Alberto Ravagnani, 28 anni, nato a Brugherio e sacerdote dal 2018, è già un protagonista del mondo social per parlare ai ragazzi e da poco è anche scrittore: ha pubblicato il libro”La tua vita e la mia”.

«Sono un pastore e le caprette mi fanno ciao». Uno spot per il Trentino? Per una vacanza di scarpinate tra le montagne? Assolutamente no. Piuttosto una delle ultime frasi che don Alberto Ravagnani, 28 anni, nato a Brugherio e sacerdote dal 2018, ha postato su Instagram sotto una foto che lo ritrae in passeggiata in montagna. Lo si trova come donalberto_rava.

LEGGI Brugherio: don Alberto diventa una star del web. Ora dialoga anche con Fedez

Sì, perché don Alberto è un prete molto social (su YouTube i suoi video spopolano) che si è fatto conoscere fuori dalla Brianza e da Busto Arsizio dove segue i ragazzi dell’oratorio San Filippo Neri e dell’istituto superiore “Arturo Tosi”.

don alberto ravagnani libro la tua vita e la mia

Don Alberto da poco è anche scrittore, ha pubblicato per Rizzoli il romanzo “La tua vita e la mia” (286 pag., 16 euro) in cui racconta, sulla base della sua esperienza con i giovani, una storia potente di amicizia tra ragazzi. Ma liquidare così la trama della storia è davvero riduttivo.



Il sacerdote scrive quello che succede a Federico, 17 anni, e a Riccardo, qualche anno in più, che la vita sorprende e “costringe” a comportarsi come mai, ma proprio mai, avrebbero pensato. Don Alberto squaderna e approfondisce però anche temi come amore, rapporto con le ragazze, paure adolescenziali, malattia e morte, ma pure ansie degli adulti, fede, Dio, insoddisfazioni, tristezza e povertà.

Dentro il libro c’è tutto quello che le vite di ogni giorno, e di tutti, contemplano, solo che spesso, e per fortuna, le vite presentano alcuni di questi temi e altri no, altri restano invece fuori dall’esistenza.

Don Alberto butta tutti questi temi in poche vite, quelle dei protagonisti, sparando sul lettore una sventagliata di emozioni e riflessioni che danno la scossa e la daranno anche ai ragazzi principali destinatari, benchè non unici, dei pensieri del don che, prima di arrivare al libro, ha raggiunto i suoi giovani via social, approfittando del periodo di lockdown che l’ha costretto a restare lontano da oratorio e scuola e quindi dai ragazzi, che in lui riconoscono una guida che sta sul loro piano. Basta leggere il libro e ascoltare questo sacerdote in internet per rendersene conto.

Don Alberto, nel libro, come sui social e su YouTube, per esempio, non evita parole poco pulite, ma parte del linguaggio giovanile, anche quando a tanti potrebbero far rizzare i capelli, soprattutto perché sentite uscire dalla bocca di un prete.

Anche le “parolacce” fanno parte del suo modo di comunicare e non sembrano artifici usati furbescamente per attirare gli under 18, o provocare, piuttosto una aderenza alla realtà funzionale al restare nel mondo con chi legge, chi è giovane e ha bisogno di una guida, quella che molti riconoscono in questo don.

© RIPRODUZIONE RISERVATA