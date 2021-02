Cultura e solidarietà: una serata della Fondazione Zorzi su Frida Kahlo La Fondazione Zorzi di Monza continua la sua serie di incontri su cultura e solidarietà con una conferenza online dedicata all’artista Frida Kahlo e al suo rapporto con il taoismo.

Una serata con Frida Kahlo. L’associazione Paolo Zorzi per le neuroscienze onlus che ha sede a Monza continua i suoi webinar del ciclo “Quando la cultura incontra la solidarietà”. Mercoledì 17 febbraio dalle 21 alle 22 la protagonista dell’incontro virtuale sarà la pittrice messicana Frida Kahlo e il suo rapporto con il taoismo.

Il sapere orientale in che modo aveva affascinato questa straordinaria artista? Una domanda alla quale cercheranno di rispondere una storica dell’arte e una filosofa per fare accedere il pubblico ad una dimensione nuova dell’interpretazione artistica. Le più importanti opposizioni della storia del pensiero, bene-male, maschile-femminile-luce-buio, saranno lette nelle opere della Kahlo in un confronto con il taoismo. Per partecipare all’incontro - che si terrà sulla piattaforma Zoom - è necessario versare un contributo minimo di 20 euro. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e di pagamento si può contattare la segreteria della fondazione allo 039.5783469. Il ricavato di questa iniziativa andrà a sostegno delle attività di ricerca in ambito neurologico dell’Istituto Carlo Besta e della Fondazione Don Gnocchi.

