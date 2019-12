All that musical al teatro Manzoni di Monza

Conto alla rovescia verso Capodanno: gli spettacoli teatrali del veglione a Monza La storia die musical al Manzoni, sorrisi d’autore al Binario 7, cabaret e musica al Villoresi: ecco le proposte dei teatri di Monza per l’ultimo giorno dell’anno.

A ciascuno il suo: quattro proposte in tre teatri per concludere l’anno e aprirne un altro con un sipario. Sono gli spettacoli (che includono sempre brindisi e panettone allo scoccare della mezzanotte) il 31 dicembre.

Al Manzoni la compagnia Bit in arriva con “All that musical”: in scena solisti e corpo di ballo con la regia di Melina Pellicano per attraversare le storie e i brani dei più celebri musical della storia. “All that musical ripropone a ritmo incalzante, una brillante rassegna di splendidi medley che faranno rivivere al pubblico” Grease, La febbre del Sabato Sera, Moulin Rouge, A chorus Line, Cabaret, Chicago, Notre Dame de Paris, Cats, The Phantom the Opera, con in apertura l’audizione sulle note di A Chorus Line. La compagnia Bit è di Torino ed è un centro di formazione e produzione spettacoli: la Casa, all’interno della quale sono i producono spettacoli teatrali, di danza e di musical a cura della compagnia e vengono organizzati corsi danza, musica e teatro.Si comincia alle 21.30: biglietti a 30, 40 e 50 euro, info teatromanzonimonza.it.

Musica e divertimento anche al teatro Villoresi di piazza Carrobiolo: è il “Gran varietà di San Silvestro” proposto a partire da 40 euro che, dalle 22.30, propone musiche dal mondo con Roberto Durkovic e gli “Otto fantasisti del metrò” tra flamengo, tango e ritmi balcanici. Con loro da Zelig Omar Pirovano e come presentatore Dino Colombo del derby cabaret. “Affascinato dal talento di un gruppo di musicisti tzigani incontrati nei vagoni della metropolitana di Milano - si legge nella biografia di Durkovic - ha voluto sposare il ritmo della musica Rom con la sofisticata canzone italiana d’autore, con i colori della rumba e del flamenco e qualche spolverata di tango argentino”.

Anche quest’anno infine il Binario 7 raddoppia le proposte. Prima di tutto “La strana coppia” di Neil Simon in versione femminile, che è lo spettacolo in scena in via Turati dal 28 al 31 dicembre e per quest’ultima data, in realtà, è già andato esaurito: la commedia resa memorabile sul grande schermo da Jack Lemmon e Walter Matthau en rose con Olivia Madison, giornalista, che conduce “un’esistenza felicemente single - scrive il teatro - . Disordinata e approssimativa, vive da sola in un appartamento trasandato, passando le serate a giocare a Trivial Pursuit, a bere birra e a gustare cibo poco sano con le amiche. La sua routine viene sconvolta dall’arrivo di Fiorenza Ungar, un’amica appena lasciata dal marito che si presenta come il suo esatto opposto”: la convivenza di Olivia con la precisissima e salutista Fiorenza diventa ben presto impraticabile. “Una storia al femminile di amicizia e di nevrosi, di sogni e fallimenti, di acciacchi dovuti all’età e di desideri di vita e libertà”. Con Monica Faggiani, Valentina Ferrari, Marisa Miritello, Elisabetta Torlasco, Carmine Lemmo, Federico Pirotta e regia di Arturo Di Tullio. Sabato e lunedì alle 21, domenica alle 16, biglietti interi a 15 euro.

Il cast di La strana coppia al Binario 7

Il 31 dicembre nella seconda sala di via Turati c’è anche “Fermenti lattici”: i destini incrociati di alcune donne che si ritrovano per la messa in scena di uno spettacolo criptico che dà a tutte l’occasione di dare una svolta alla loro vita. “La colorita schiera tenterà di mettere in scena lo spettacolo fra liti, amicizie, amori e ostacoli rocamboleschi. E La nona nota, che racconta di due donne dell’alta borghesia dell’Ottocento che si rincontrano dopo essersi follemente amate e perse a causa delle pressioni sociali dell’epoca, permetterà a Leda e Caterina (che hanno avuto un secolo dopo lo stesso destino) di dirsi ciò che non si erano mai dette”.

Di Giovanna Biraghi, Ester Palma, Monica Pariante, con Marina Thovez, Monica Pariante, Laura Magni, Stefania Colangelo, Maria Sofia Palmieri. Il 31 dicembre dalle 22, intero a 46 euro, ridotto 36, allievi della scuola 26. Info e prenotazioni 039 2027002 e biglietteria@binario7.org.

