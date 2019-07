Concorso “Monza e la Brianza in uno scatto”: i vincitori premiati al Cittadino con i biglietti del Gp d’Italia 2019 I vincitori del concorso “Monza e la Brianza in uno scatto”, organizzato dal giornale il Cittadino in collaborazione con l’Agenzia Yes!, sono stati premiati nella sede del giornale: a loro i biglietti per il Gp d’Italia 2019. Quasi 500 le foto in gara.

Il Concorso fotografico “Monza e la Brianza in uno scatto”, organizzato dal giornale il Cittadino in collaborazione con l’Agenzia Yes!, si è concluso ufficialmente lunedì 29 luglio con la cerimonia di consegna dei premi. Ospiti della sede del giornale in via Damiano Chiesa, a Monza, i vincitori hanno ritirato i biglietti per assistere al Gp d’Italia del prossimo settembre.

Si tratta di Gianpaolo Pallazzi di Macherio (primo premio giuria qualificata), Franco Sala di Monza (secondo, mancava Rossella Cavarretta di Desio, terza) e Christian Brambilla di Seregno, che si è classificato al primo posto nella votazione “popolare” degli utenti online.

Il successo del concorso è nei numeri: nei tre mesi di svolgimento, sono arrivate quasi 500 immagini scattate dai nostri lettori.

