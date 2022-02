Claudio Baglioni in concerto al Manzoni di Monza: aperte le prevendite Prevendite aperte per il concerto di Claudio Baglioni per il tour “Dodici note solo” che, nell’allargamento delle date, ha incluso anche il Manzoni di Monza per il 7 maggio.

Dopo le date posticipate alla fine di febbraio il tour “Dodici note solo” di Claudio Baglioni ha aggiunto dieci nuovi concerti, e tra questi il teatro Manzoni di Monza a maggio.

Ne ha dato nota l’ufficio stampa del cantante alla fine dell’ultimo fine settimana ricordando che “il tour ha debuttato il 24 gennaio al Teatro dell’Opera di Roma” e vede Baglioni, “voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese”.

L’occasione è data anche dall’opportunità dei teatri di tornare a piena capienza, “un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto”, dicono i promoter: per il musicista «rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”.

A Monza, al teatro comunale di via Manzoni, Baglioni arriverà il 7 maggio. «Le dodici note – ha aggiunto il cantante, cioè le sette note e i semitoni – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata».

«Aveva ragione – ha concluso Baglioni - quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica».

Biglietti in prevendita al Manzoni. Dal 28 febbraio alle ore 18 sono in prevendita i ticket del concerto, che si potranno acquistare direttamente attraverso il sito www.teatromanzonimonza.it oppure su www.friendsandpartners.it . Il biglietto è nominativo: in fase di acquisto occorre inserire nome, cognome e indirizzo email per consentire la tracciabilità in caso di Covid.

