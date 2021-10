Cinema, ripartono le rassegne del Capitol Anteo Al cinema con tè e A qualcuno piace al cinema: ripartono lunedì 11 ottobre a Monza al Capitol Anteo spazioCinema le due rassegne più amate dal pubblico della città.

Ripartono lunedì 11 ottobre a Monza al Capitol Anteo spazioCinema le due rassegne più amate dal pubblico della città: Al cinema con tè e A qualcuno piace al cinema, un’accurata selezione di titoli di qualità italiani e internazionali, proposti al pubblico al prezzo scontato di 4 euro (Al cinema con tè) e 4,50 euro (A qualcuno piace al cinema).

Dopo ogni proiezione delle 15.30 saranno offerti al pubblico tè caldo e biscotti (nel rispetto di tutte le norme antiCovid, in porzioni monodose) con lo scopo di creare momenti di condivisione e dialogo tra spettatori, occasioni ancora più preziose nel contesto della situazione sanitaria che stiamo affrontando.

La programmazione è stata scelta proponendo una selezione di grandi successi, con un’attenzione particolare a titoli di qualità e di produzione europea: le rassegne si aprono con “Nomadland”, Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore di tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista, e proseguono con “Tre Piani”, il successo di Nanni Moretti presentato al Festival di Cannes 2021; “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar e “È stata la mano di dio” di Paolo Sorrentino, entrambi presentati in concorso alla 78 ª Mostra del cinema di Venezia e il Leone d’Oro 2021 “La scelta di Anne” di Audrey Diwan.

Tra i titoli in rassegna anche film attesissimi della prossima stagione cinematografica, finalmente pronti a incontrare il pubblico in sala come “Freaks out” di Gabriele Mainetti, “Cry Macho” di Clint Eastwood, “The French Dispatch” di Wes Anderson e il remake a cura di Steven Spielberg di “West Side Story”. I prezzi già vantaggiosi delle rassegne sono ulteriormente ribassati grazie alla possibilità di acquistare abbonamenti per tutti e 15 i titoli: l’abbonamento Al cinema con tè a 36 euro e l’abbonamento A qualcuno piace al cinema a 39 euro.

