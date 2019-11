Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cinema, Elsa e Anna (e Olaf) nelle sale con Frozen 2: il trailer di “Il segreto di Arendelle” “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” esce il 27 novembre ed è già in programmazione (e sono aperte le prevendite) nei cinema di Monza e Brianza. Ecco il trailer.

È già in programmazione (e sono aperte le prevendite) nei cinema di Monza e Brianza: sale l’attesa per “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle”, il secondo capitolo della storia delle sorelle Elsa e Anna in uscita il 27 novembre.

Il film d’animazione si potrà vedere nei multisala a Vimercate al The Space, all’Uci Cinemas di Lissone, alle Giraffe di Paderno Dugnano, al Movie Planet di Busnago, all’Uci Cinemas Bicocca, al Cinelandia di Arosio.

IL TRAILER

“Perché Elsa è nata con dei poteri magici?”: il nuovo film deve rispondere a questa domanda. La storia riprende tre anni più tardi la pace ritrovata ad Arendelle, dopo le avventure vissute dai protagonisti nel “Regno di ghiaccio”. Ora Elsa e Anna, sempre insieme a Kristoff, al pupazzo di neve Olaf e alla renna Sven, partono verso l’ignoto che sta minacciando il regno sfidando paure e pericoli rappresentati dai quattro elementi naturali. “In Frozen – Il Regno di Ghiaccio Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo forti per essere accettati dal mondo. Ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo”, dice la presentazione.

Nella versione italiana il brano “Nell’ignoto”, che fa parte della colonna sonora, è stato interpretato da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Frozen 2 sarà anche uno dei primi film a essere distribuito sul nuovo streaming di Disney.

