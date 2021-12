Capodanno: annullato lo spettacolo Breaking Bread al Binario 7 Non ci sarà “Breakink bread” nel capodanno del Binario 7 a Monza: “precauzionalmente annullato” dato l’evolversi dell’emergenza sanitaria in accordo con l’attore Stefano Chiodaroli. Confermata “L’opinione di Madame Popova”.

Non ci sarà “Breakink bread” nel capodanno del Binario 7 a Monza. Lo spettacolo, programmato in sala Chaplin, è stato “precauzionalmente annullato” dato l’evolversi dell’emergenza sanitaria in accordo con l’attore Stefano Chiodaroli. Confermato lo spettacolo “L’opinione di Madame Popova”, il monologo comico di Barbara Bertato.

”Da anni gli spettacoli di Capodanno al Binario 7 fanno registrare puntualmente il tutto esaurito sia in sala Chaplin che in sala Picasso. Avremmo voluto fosse così anche stavolta, ma molti nostri habitué hanno precauzionalmente deciso di rinunciare a trascorrere la sera di San Silvestro in compagnia - fanno sapere la direzione artistica e lo staff del teatro - Per questo motivo, dopo esserci consultati con Stefano Chiodaroli che ringraziamo per la professionalità, abbiamo preso la decisione di annullare lo spettacolo Breaking Bread previsto in sala Chaplin e di confermare soltanto lo spettacolo L’opinione di Madame Popova”.

Il teatro valuterà se spostare lo spettacolo dalla Sala Picasso alla più capiente Chaplin.

Per partecipare alla serata è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Non si potrà invece, sempre decisione dell’ultimo decreto legge, brindare o consumare cibo alla mezzanotte. Per questo il teatro propone un piccolo omaggio per festeggiare in famiglia.

