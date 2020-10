A Monza torna il PV Festival, il video partecipativo per raccontare le comunità Seconda edizione ddel PV Festival a Monza, il festival del video partecipativo. Due giorni di evento al Binario 7 con una finestra digitale aperta per l’occasione che lo renderà ancora più aperto, social e partecipato. E gratuito.

Si apre sabato 17 ottobre la seconda edizione del Festival internazionale del video partecipativo promosso dall’associazione Liberi Svincoli. Una vetrina cosmopolita per un evento unico in Italia, a Monza per il secondo anno consecutivo.

Nell’edizione dell’anno della pandemia tutti gli eventi saranno disponibili in streaming, per consentire anche a chi non potrà fisicamente partecipare agli eventi al Binario 7, di seguire comunque incontri, dibattiti e proiezioni.

E proprio il Covid-19 ha inciso e modificato non solo l’organizzazione del festival, ma anche i contenuti. Un esempio è AQR Group, main sponsor del festival, e protagonista dell’evento di domenica 18 ottobre, quando sarà presentato nel pomeriggio il film partecipativo ideato dai collaboratori proprio durante la pandemia.

Si tratta di uno storytelling partecipato del progetto “Insieme si può”, realizzato da remoto da alcuni collaboratori di AQR Group, «che alla fine è diventato un film collettivo e corale, intenso e commovente su cosa conta davvero per ognuno – spiega Cristina Maurelli, docente dell’Università degli studi di Brescia, esperta di cinema partecipativo, organizzatrice con Liberi Svincoli del PV Festival - I protagonisti, i formatori e i responsabili aziendali raccontano questa nuova esperienza».

Un’esperienza, quella del video partecipativo realizzato “a distanza” che hanno sperimentato anche gli studenti del liceo Nanni Valentini, sotto la guida di Cristina Maurelli, che proprio durante i mesi del lockdown ha tenuto le fila delle tante storie che i ragazzi stavano abbozzando, per farne poi la traccia per un film che dovrebbe essere girato (finalmente e regole permettendo) il prossimo mese.

Come i ragazzi del Valentini anche Mark Saunders, autore di un video partecipativo online realizzato a distanza con le donne migranti di Medellin in Colombia, e che sarà presentato domenica alle 16.

Come vederlo. Dal vivo o in streaming e totalmente gratuita. Per tutti. Così è la seconda edizione del Monza international PV Festival, la kermesse dedicata al video partecipativo che approda per il secondo anno in città. Le norme anti Covid hanno necessariamente modificato e limitato il programma della due giorni del festival, ma la finestra digitale aperta per l’occasione renderà ancora più aperto, social e partecipato l’evento.

Sarà possibile seguire gli incontri e le proiezioni dal vivo al Binario 7 (i posti sono limitati) o in diretta streaming. Tutti gli interventi saranno registrati e trasmessi in diretta con la traduzione simultanea. Per partecipare alle dirette è necessario però iscriversi ai singoli eventi che si intende seguire. Per iscriversi basta utilizzare il sito ufficiale del festival liberisvincoli.it e cliccare su “iscriviti”.

